伊朗总统称西方蓄意给伊朗制造干旱

包括BBC波斯语网站等在内的网站周二报导称，伊朗总统艾哈迈迪-内贾德周一指责伊朗的敌人实施阴险计划，破坏飘向伊朗的降雨云团，给该国制造了乾旱。伊朗是世界上气候最乾旱的国家之一，该国部分地区降雨量严重不足。