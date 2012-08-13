伊朗周六强震致300人死亡 伤者数千

伊朗周六发生两次强震，造成近300人死亡，约5,000人受伤。伊朗媒体称，东阿塞拜疆省首府大不里士附近Ahar、Varzaghan和Harees三个城镇周围的村庄，人员伤亡和损失最为惨重。据美国地质调查局数据，第一次强震是6.4级，第二次为6.3级。