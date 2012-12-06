版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 12月 6日 星期四 14:27 BJT

伊朗发生5.5级地震 已有八人遇难

伊朗媒体报导称，伊朗东部地区周三发生5.5级地震，造成八人死亡、12人受伤，紧急救援队已赶赴灾区展开救援及伤员治疗工作。伊朗相关官员称，确定遇难的人数将会增加。伊朗地震中心称，地震发生在当地区时间2038(1708 GMT)，随後至少发生了12次余震。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐