伊朗拟在地震高发区建更多核电反应堆

路透迪拜4月10日（记者 Yeganeh Torbati） - 伊朗媒体周三报道称，伊朗计划在一个地震高发的沿海地区建更多核电反应堆。临近该国唯一核电厂的这一地区一天前发生了一次里氏6.3级地震。

伊朗布什尔港（Bushehr）东南89公里处周二发生6.3级地震，造成37人死亡、900余人受伤，有些小村庄在地震中被毁。遇难者中包括八名年龄不到10岁的儿童。

根据伊朗官员和承建核电站的俄罗斯公司的说法，位于布什尔港以南18公里处的核电站未受地震影响。

布什尔核电站坐落在地震高发的海湾沿海地区，经历了数十年的工程延误后，于2011年投入运营，伊朗方面曾多次对该核电站的安全担忧予以驳斥。

伊朗原子能组织负责人Fereydoun Abbasi-Davani在地震过后数小时称，伊朗将在该地区建更多核电反应堆。

“这次地震未对布什尔核电站的设施造成影响，”他周二晚在伊朗国家电视台说道。伊朗半官方的迈赫尔（Mehr）通讯社周三刊登了Fereydoun Abbasi-Davani的言论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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