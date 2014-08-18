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时事要闻 | 2014年 8月 18日 星期一 11:34 BJT

伊朗西部发生6.3级地震 震源深度6英里--USGS

路透新加坡8月18日 - 美国地质调查局(USGS)表示，伊朗西部的迪兹富勒附近周一发生6.3级地震，距伊朗首都德黑兰约300英里(480公里)。

地震发生在0232GMT，震源深度6英里(10公里)。目前尚无伤亡报告。(完)

(编译 许娜；审校 于春红)

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