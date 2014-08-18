伊朗西部发生6.3级地震 震源深度6英里--USGS

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透新加坡8月18日 - 美国地质调查局(USGS)表示，伊朗西部的迪兹富勒附近周一发生6.3级地震，距伊朗首都德黑兰约300英里(480公里)。
地震发生在0232GMT，震源深度6英里(10公里)。目前尚无伤亡报告。(完)
(编译 许娜；审校 于春红)
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。