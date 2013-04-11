伊朗拟在地震高发区建更多核电反应堆

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜4月10日 - 伊朗媒体周三报导称，伊朗计划在一个地震高发的沿海地区建更多核电反应堆。临近该国唯一核电厂的这一地区一天前发生了一次里氏6.3级地震。
伊朗布什尔港（Bushehr）东南89公里处周二发生6.3级地震，造成37人死亡、900余人受伤，有些小村庄在地震中被毁。遇难者中包括八名年龄不到10岁的儿童。
根据伊朗官员和承建核电站的俄罗斯公司的说法，位于布什尔港以南18公里处的核电站未受地震影响。
布什尔核电站坐落在地震高发的海湾沿海地区，经历了数十年的工程延误后，于2011年投入运营，伊朗方面曾多次对该核电站的安全担忧予以驳斥。
伊朗原子能组织负责人Fereydoun Abbasi-Davani在地震过后数小时称，伊朗将在该地区建更多核电反应堆。
“这次地震未对布什尔核电站的设施造成影响，”他周二晚在伊朗国家电视台说道。伊朗半官方的迈赫尔（Mehr）通讯社周三刊登了Fereydoun Abbasi-Davani的言论。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选