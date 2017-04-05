伊朗马什哈德附近发生6.1级地震 一人丧生（更新版）

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路透伦敦4月5日 - 伊朗东北部圣城马什哈德附近遭遇强震袭击，造成至少一人死亡，多人受伤。

根据美国地质调查局(USGS)数据，这起地震震中位于马什哈德东南偏东76公里，深度为33公里，强度为6.1级。

当地省长在国营电视台表示，地震发生在当地时间上午10点39分(0609GMT)，受影响地区较广。

伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。

国营媒体引述红新月会一名高层人士谈话指出，Fariman城附近一村庄传出一人死亡，至少四人受伤。

社交媒体上传的照片显示，街上和建筑物都出现深度裂痕，而Tasnim新闻社报导指出，部分受影响区域的电话已经中断。

当地民众透过媒体及推特(Twitter)表示，已经感觉到有十余次余震，一些人因此不敢返回家中。(完)