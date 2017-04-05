伊朗马什哈德附近发生6.1级地震 一人丧生（更新版）

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
(新增细节)
路透伦敦4月5日 - 伊朗东北部圣城马什哈德附近遭遇强震袭击，造成至少一人死亡，多人受伤。
根据美国地质调查局(USGS)数据，这起地震震中位于马什哈德东南偏东76公里，深度为33公里，强度为6.1级。
当地省长在国营电视台表示，地震发生在当地时间上午10点39分(0609GMT)，受影响地区较广。
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。
国营媒体引述红新月会一名高层人士谈话指出，Fariman城附近一村庄传出一人死亡，至少四人受伤。
社交媒体上传的照片显示，街上和建筑物都出现深度裂痕，而Tasnim新闻社报导指出，部分受影响区域的电话已经中断。
当地民众透过媒体及推特(Twitter)表示，已经感觉到有十余次余震，一些人因此不敢返回家中。(完)
(编译 张明钧; 审校 刘秀红)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。