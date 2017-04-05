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时事要闻 | 2017年 4月 5日 星期三 14:37 BJT

伊朗东北部城市马什哈德附近发生6.1级地震--USGS

路透伦敦4月5日 - 美国地质调查局(USGS)公布，伊朗东北部城市马什哈德东南偏东76公里处发生6.1级地震。

美国地质调查局称，震源深度为33公里。(完)

(编译 王颖；审校 白云)
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