伊朗央行下调里亚尔兑美元汇率

路透德黑兰1月26日电（记者 Hashem Kalantari）---伊朗周四宣布里亚尔贬值8%，并称将实行单一汇率，旨在打击黑市交易。西方对伊朗实施新的制裁，伊朗民众颇感担忧，导致黑市美元价格大涨。

伊朗央行行长巴赫马尼（Mahmoud Bahmani）在国家电视1台发表讲话称：“我宣布，里亚尔兑美元汇率为12,260:1。”

他表示：“这一新汇率将从周六起生效，所有银行交易将依据新汇率结算。”

伊朗央行周四在其官网发布的参考汇率为11,296里亚尔兑1美元。

尽管官方下调里亚尔汇率，但新汇价仍远低於外汇交易所和换汇点的成交价。

伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）称，受里亚尔贬值消息的影响，自由市场美元价格跌至1.7万-1.8万里亚尔。

为应对民众信心下滑和本币贬值，伊朗已宣布，非官方换汇属违法行为。伊朗总统艾哈迈迪-内贾德对利率政策的态度周三也发生逆转，允许银行提高存款利率至21%。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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