伊朗央行下调里亚尔兑美元汇率

安倍晋三夫人与陷入低价购地丑闻的学校断绝关系
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。
路透德黑兰1月26日电（记者 Hashem Kalantari）---伊朗周四宣布里亚尔贬值8%，并称将实行单一汇率，旨在打击黑市交易。西方对伊朗实施新的制裁，伊朗民众颇感担忧，导致黑市美元价格大涨。
伊朗央行行长巴赫马尼（Mahmoud Bahmani）在国家电视1台发表讲话称：“我宣布，里亚尔兑美元汇率为12,260:1。”
他表示：“这一新汇率将从周六起生效，所有银行交易将依据新汇率结算。”
伊朗央行周四在其官网发布的参考汇率为11,296里亚尔兑1美元。
尽管官方下调里亚尔汇率，但新汇价仍远低於外汇交易所和换汇点的成交价。
伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）称，受里亚尔贬值消息的影响，自由市场美元价格跌至1.7万-1.8万里亚尔。
为应对民众信心下滑和本币贬值，伊朗已宣布，非官方换汇属违法行为。伊朗总统艾哈迈迪-内贾德对利率政策的态度周三也发生逆转，允许银行提高存款利率至21%。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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