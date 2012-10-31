伊朗限制必需品出口 抵消制裁冲击

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透迪拜10月30日电---据伊朗媒体周二报导，伊朗对约50种基本商品发布出口禁令，因在西方加紧对该国制裁之际，该国政府采取措施保障国内必需品供应。
美国和欧洲针对伊朗核计划，对该国实施严厉贸易制裁，对伊朗构成沉重压力。过去一年伊朗石油出口大幅下降。
因人们担心央行无法维护币值，伊朗货币里亚尔汇率重挫，而这加大了进口难度，并推升进口商品价格。
基於伊朗政府禁令，贸易商不得再出口小麦、面粉、糖、红肉（牛羊肉等）以及铝和钢锭等。
政府随後还会公布更进一步的禁止出口商品清单。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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