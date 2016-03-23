焦点：伊朗革命卫队呼吁打造“抵抗型经济” 希望在其中发挥更大作用

路透迪拜3月22日（记者 Bozorgmehr Sharafedin） - 伊朗武装部队副总参谋长、伊斯兰革命卫队高官贾沙耶里（Masoud Jazayeri）周二呼吁政府响应最高领袖哈梅内伊号召、打造自力更生的经济，并称革命卫队希望在其中发挥更大作用。

哈梅内伊周日呼吁伊朗推行“抵抗型经济”（resistance economy），称由于美国限制与伊朗商业往来的政策，尽管国际社会对伊朗的制裁已于1月取消，但对经济的助益仍有限。

哈梅内伊的言论对伊朗总统鲁哈尼构成挑战。鲁哈尼积极促成了伊核协议，从而换得国际制裁取消，并努力吸引外国投资、推动伊朗开放市场。

“（哈梅内伊）发展抵抗型经济的理念主要是说给政府听的。”Fars通讯社援引贾沙耶里的话称。

伊斯兰革命卫队不仅掌控着精英武装部队，还拥有庞大的商业帝国。若来自外国的商业竞争加大，可能威胁革命卫队的经济利益。

“武装部队准备好在发展抵抗型经济及落实最高领袖建议方面发挥重要作用。”贾沙耶里说。

贾沙耶里还称，对于革命卫队在发展先进弹道导弹方面的成果，鲁哈尼应将其视为经济蓝图以及伊朗无需外国投资也可获得成功的证明。

若革命卫队延伸经济触角，可能令伊朗市场对外国投资者意味着更大的风险，因革命卫队的许多成员及幌子公司仍受制于美国的制裁。

伊朗副总统贾汉吉里（Eshaq Jahangiri）对贾沙耶里的言论作出回应。

IRNA通讯社引述贾汉吉里的话说：“所有国家机构都是（哈梅内伊讲话的）听众，任何人、任何派别、任何组织都不应随心所欲地解读‘抵抗型经济’的含义。”

伊朗3月20日迎来新的一年，哈梅内伊在新年致辞中称，这一年是“抵抗型经济的一年”，暗示他期望政府努力使本国经济远离可能的制裁或敌对外部活动的影响。

但鲁哈尼在同一天的讲话中则表示，进一步与其他国家往来是经济增长的关键，此番立场使得他与哈梅内伊的矛盾越来越明显。

鲁哈尼周二称，他自从2013年当选总统后，一直努力打造强大的经济，而“与国际社会的建设性沟通”是政策的主要组成部分。

他的首席幕僚纳哈万迪恩（Mohammad Nahavandian）也称，伊朗对外国投资开放，事实上有助于打造“抵抗型经济”。

IRNA引述纳哈万迪恩的话说：“要提升伊朗经济的抵抗力，就应该扩大与邻国以及国际社会的往来。”

“如果伊朗是国际组织的活跃成员，那么遭受新的经济制裁或经济限制的几率就会受到限制。”（完）