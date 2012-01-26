伊朗总统支持加息 以阻止货币危机

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透德黑兰1月25日电（记者 Mitra Amiri/Robin Pomeroy）---伊朗周三提高银行本币存款利率，并暗示将进一步限制外汇交易，希望以此结束货币危机。由於西方对伊朗实施新的制裁，伊朗人对经济前景的担忧，导致本币兑美元走低。
伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报 道称：“经济部长宣布，（伊朗总统）艾哈迈迪-内贾德同意货币信贷委员会将银行存款利率上调至最高21%。”
伊朗央行还对民众表示，伊朗人仅应在出行时购买美元，不要囤积美元规避经济不确定性。
欧美针对伊朗石油出口及其央行推出新的制裁措施，造成伊朗货币严重贬值。一名政界资深人士称，伊朗目前出现上个世纪80年代两伊战争时期也不曾出现的经济动荡。
西方国家希望，经济施压将迫使伊朗停止核活动。西方担忧，伊朗核项目旨在制造原子弹，而伊朗称其仅用於和平目的。
伊朗货币里亚尔去年4月开始走弱，当时伊朗决定将银行存款利率下调至12.5%-15.5%，许多伊朗人随後取出存款，购买黄金和外汇，促使金价和外币汇率上涨。目前伊朗通胀率为20%左右。
西方宣布对伊朗采取新的制裁措施後，黄金和外汇大幅升值，致使里亚尔兑美元仅一个月内在公开市场贬值50%。
3月2日伊朗将举行议会大选，艾哈迈迪-内贾德将面临政治考验，其周一的决定意味着其政策转向。他此前反对央行行长巴赫马尼（Mahmoud Bahmani）加息。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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