伊朗总统支持加息 以阻止货币危机

路透德黑兰1月25日电（记者 Mitra Amiri/Robin Pomeroy）---伊朗周三提高银行本币存款利率，并暗示将进一步限制外汇交易，希望以此结束货币危机。由於西方对伊朗实施新的制裁，伊朗人对经济前景的担忧，导致本币兑美元走低。

伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报 道称：“经济部长宣布，（伊朗总统）艾哈迈迪-内贾德同意货币信贷委员会将银行存款利率上调至最高21%。”

伊朗央行还对民众表示，伊朗人仅应在出行时购买美元，不要囤积美元规避经济不确定性。

欧美针对伊朗石油出口及其央行推出新的制裁措施，造成伊朗货币严重贬值。一名政界资深人士称，伊朗目前出现上个世纪80年代两伊战争时期也不曾出现的经济动荡。

西方国家希望，经济施压将迫使伊朗停止核活动。西方担忧，伊朗核项目旨在制造原子弹，而伊朗称其仅用於和平目的。

伊朗货币里亚尔去年4月开始走弱，当时伊朗决定将银行存款利率下调至12.5%-15.5%，许多伊朗人随後取出存款，购买黄金和外汇，促使金价和外币汇率上涨。目前伊朗通胀率为20%左右。

西方宣布对伊朗采取新的制裁措施後，黄金和外汇大幅升值，致使里亚尔兑美元仅一个月内在公开市场贬值50%。

3月2日伊朗将举行议会大选，艾哈迈迪-内贾德将面临政治考验，其周一的决定意味着其政策转向。他此前反对央行行长巴赫马尼（Mahmoud Bahmani）加息。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。