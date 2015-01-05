伊朗总统鲁哈尼呼吁结束该国被孤立局面

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透迪拜1月4日 - 伊朗总统鲁哈尼周日主张政府减少介入商业，并呼吁结束伊朗被国际社会孤立的局面，以支撑该国经济。该国经济已因国际社会制裁、贪腐以及管理不善而受打击。
鲁哈尼周日在面向1,500名经济学家的演讲中作出前述表态，看来对强硬派持批评态度。
他说：“只要经济还是被（政府）垄断，经济就不会繁荣。必须消除经济中的垄断，鼓励竞争。”
他说：“必须消除内幕人投机、做到透明，必须让所有人都知道统计数据。如果我们的经济能变得透明，我们就可以抗击腐败。”
他补充道，只要伊朗还处于孤立局面，就无法实现可持续增长。
鲁哈尼是务实派，2013年当选总统。他表示希望通过公投批准一些经济改革措施。
伊朗伊斯兰革命卫队中的强硬派对伊朗核谈判保持戒心，一些强硬派人物掌管的企业在外部制裁的背景下，对整体经济的影响力增强。
鲁哈尼在讲话中，还请求经济学家就如何改善该国的补贴、税收、债务和金融体系等问题提供解决方案。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)