伊朗总统鲁哈尼呼吁结束该国被孤立局面

伊朗总统鲁哈尼2014年9月26日在纽约出席记者会的资料图片。 REUTERS/Adrees Latif

路透迪拜1月4日 - 伊朗总统鲁哈尼周日主张政府减少介入商业，并呼吁结束伊朗被国际社会孤立的局面，以支撑该国经济。该国经济已因国际社会制裁、贪腐以及管理不善而受打击。

鲁哈尼周日在面向1,500名经济学家的演讲中作出前述表态，看来对强硬派持批评态度。

他说：“只要经济还是被（政府）垄断，经济就不会繁荣。必须消除经济中的垄断，鼓励竞争。”

他说：“必须消除内幕人投机、做到透明，必须让所有人都知道统计数据。如果我们的经济能变得透明，我们就可以抗击腐败。”

他补充道，只要伊朗还处于孤立局面，就无法实现可持续增长。

鲁哈尼是务实派，2013年当选总统。他表示希望通过公投批准一些经济改革措施。

伊朗伊斯兰革命卫队中的强硬派对伊朗核谈判保持戒心，一些强硬派人物掌管的企业在外部制裁的背景下，对整体经济的影响力增强。

鲁哈尼在讲话中，还请求经济学家就如何改善该国的补贴、税收、债务和金融体系等问题提供解决方案。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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