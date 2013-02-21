伊朗经济并未因制裁加强而崩溃

路透迪拜2月20日（记者 Andrew Torchia） - 在迪拜经营一家珠宝店的伊朗人Hossein Ahma回到德黑兰后对当地的消费能力感到惊奇，尽管美国长达一年的制裁导致伊朗基本被冻结在全球银行体系以外。

德黑兰的商铺人潮拥挤。好的饭店不容易找到座位。德黑兰北部山区的滑雪度假村继续吸引着德黑兰有地位和富有的人。

“制裁是给经济带来了麻烦。但是经济仍在运转。情况没有国外的人想像得那么糟。”Ahmad说道。

制裁显然产生了效果：伊朗的石油收入大幅下降，其他贸易也中断；货币疲软令一些进口产品价格飙升，一些使用进口原料的工厂关门，就业受到打击。

但是制裁并未接近美国预想的效果。伊朗政府找到很多方法缓解影响，伊朗的经济容量够大而且足够多元化，能够消化制裁。

因此，下周伊朗在哈萨克斯坦首都阿拉木图与世界大国谈判时，料不会感觉到巨大的退让压力。

“伊朗准备经济战的时间很长。崩溃不会发生。”在伦敦的伊朗政治问题分析师Mohammad Ali Shabani表示。

伊朗的石油和天然气出口此前占总出口的四分之三，去年因制裁大幅下滑，随着美国进一步增大伊朗获得支付的难度，油气出口可能进一步下降。

国际能源署（IEA）上周预计，1月伊朗日石油出口或已降至100万桶以下，比2011年底时的日石油出口220万桶大幅萎缩，导致伊朗去年损失400亿美元收入。

但是对于伊朗接近5,000亿美元的经济体量来说，这种损失是可控的。而且伊朗去年采取措施将经济置于紧急状态，通过减少财富外流，部分抵消了财富流入的下降。

伊朗国家媒体称，外国汽车和手机等奢侈品被禁止进口，政府还减少给予在海外留学的伊朗学生补贴。黄金出口被控制，从而增加资本流出伊朗的难度。

伊朗政府控制石油行业，因此能够配置国内大部分的硬通货。政府通过特殊的外汇中心以较低的价格将美元卖给基本食品、医药和其他必需品的进口商。而需要美元用作其他用途的伊朗人则必须以较高的价格购买美元，此举降低了资金流出的需求。

分析师称，即使石油出口进一步下滑，伊朗仍可能避免外部支付危机。民间经济学家预计，伊朗的外汇储备可能已经降至700-800亿美元，而2011年底时略高于1,000亿美元。随着伊朗货币里亚尔的贬值和其他紧急政策产生效果，外汇储备下降的速度或降低，最终停止。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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