伊朗总统陪幕僚登记选举 或遭指控

路透迪拜5月13日 - 伊朗宪法监护委员会（Guardian Council）称，该国总统艾哈迈迪内贾德可能因陪同其首席幕僚马绍伊（Esfandiar Rahim Mashaie）登记成为总统候选人而面临指控。

伊朗选举法禁止动用有利或不利于任何候选人的国家资源，个人亦不得以官方身份支持候选人。

据伊朗新闻网站Khabaronline称，宪法监护委员会发言人Abbas Ali Kadkhodai称，该委员会旗下的监事会一致认为，“总统介绍个人成为选举候选人为违规之举，构成犯罪”。

“我们已向司法部报告了这些情况，”Kadkhodai说。

上周六，艾哈迈迪内贾德陪同马绍伊在内政部注册成为总统候选人。伊朗媒体发布的图片显示，两人还做出了和平手势。

据伊朗迈赫尔（Mehr）通讯社称，选举违规可能影响宪法监护委员会的审查程序，意味着马绍伊的候选人资格或将面临威胁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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