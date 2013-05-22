伊朗总统称将与最高领袖交涉助手参选资格问题

路透迪拜5月22日 - 伊朗学生通讯社（ISNA）报道，伊朗总统艾哈迈迪内贾德周三称，将与伊朗最高领袖哈梅内伊交涉其亲密助手能否参加6月14日总统选举的问题。

伊朗选举监管机构周二取消了马沙伊（Esfandiar Rahim Mashaie）和拉夫桑贾尼（Akbar Hashemi Rafsanjani）的竞选资格，余下的候选人以忠诚于哈梅内伊的强硬派为主。马沙伊曾担任艾哈迈迪内贾德的幕僚长，拉夫桑贾尼曾担任伊朗总统。

伊朗学生通讯社引述艾哈迈迪内贾德的话报道称，“我引荐的马沙伊，我了解他。他是个正直的人，对国家有益，我相信他可以胜任。”

“我认为领袖没有意见，我将和他进行交涉。我期待问题将得到解决。”

伊朗保守派人物怀疑马沙伊，认为他领导一股“离经叛道的潮流”，试图排除宗教权威。

他们还认为，由于宪法制约导致艾哈迈迪内贾德不能寻求第三个总统任期，于是他试图通过其盟友继续掌权。2009年，艾哈迈迪内贾德再次当选就存在争议，随后一直与伊朗保守派存在纠纷。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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