伊朗总统称将与最高领袖交涉助手参选资格问题

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透迪拜5月22日 - 伊朗学生通讯社（ISNA）报道，伊朗总统艾哈迈迪内贾德周三称，将与伊朗最高领袖哈梅内伊交涉其亲密助手能否参加6月14日总统选举的问题。
伊朗选举监管机构周二取消了马沙伊（Esfandiar Rahim Mashaie）和拉夫桑贾尼（Akbar Hashemi Rafsanjani）的竞选资格，余下的候选人以忠诚于哈梅内伊的强硬派为主。马沙伊曾担任艾哈迈迪内贾德的幕僚长，拉夫桑贾尼曾担任伊朗总统。
伊朗学生通讯社引述艾哈迈迪内贾德的话报道称，“我引荐的马沙伊，我了解他。他是个正直的人，对国家有益，我相信他可以胜任。”
“我认为领袖没有意见，我将和他进行交涉。我期待问题将得到解决。”
伊朗保守派人物怀疑马沙伊，认为他领导一股“离经叛道的潮流”，试图排除宗教权威。
他们还认为，由于宪法制约导致艾哈迈迪内贾德不能寻求第三个总统任期，于是他试图通过其盟友继续掌权。2009年，艾哈迈迪内贾德再次当选就存在争议，随后一直与伊朗保守派存在纠纷。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)