伊朗改革派欢呼选举胜利 但保守派仍握重权

路透贝鲁特2月29日（记者 Babak Dehghanpisheh） - 伊朗总统鲁哈尼及其盟友在议会和专家会议选举中赢得重大收获，可能推动伊朗深化与国际社会接触。之前伊朗同意限制核项目，换得国际社会解除对该国多年来的制裁。

周一公布的德黑兰选区结果对保守派是个打击，但由于伊朗实施政教合一的政治体制，保守派仍保有决定性权力。

此次未能获选连任的议员中，多数对伊核协议持强烈反对立场。

“这次选举可能是伊朗历史上的转折点，”改革派报纸Mardomsalari发表社论称。该报主编Mostafa Kavakebian赢得德黑兰地区议席。

“这次选举的最大成果是改革派回归执政体系……他们不会再被称为煽动叛乱者或是渗透者。”他说道，暗指指责改革派与西方有关联的强硬派。

德黑兰选区最终结果显示，德黑兰地区专家会议16个席位中，鲁哈尼及其中立派和温和派盟友占据15席。伊朗最高领袖由专家会议选出，专家会议在全国共有88个席位。

内政部长法兹里（Abdolreza Rahmani Fazli）公布的选举结果显示，改革派候选人赢得德黑兰选区所有30个议会席位，原先仅有两席。

但改革派在首都以外地区的收获相对有限，保守派仍在专家会议和议会拥有很多席位。

路透基于目前已公布的官方选举结果计算显示，鲁哈尼阵营和独立派在全国议会选举中表现不俗，改革派赢得30%议席，保守派和独立派分别赢得40%和17%议席，另有13%议席需在4月底通过再次选举确定。

分析人士称，大量独立派当选可能意义重大，他们可能跨越意识形态界线与鲁哈尼政府合作。（完）