伊朗改革派欢呼选举胜利，但保守派仍握重权

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特3月1日（记者 Babak Dehghanpisheh） - 伊朗总统鲁哈尼及其盟友在议会和专家会议选举中赢得重大收获，可能推动伊朗深化与国际社会接触。之前伊朗同意限制核项目，换得国际社会解除对该国多年来的制裁。
周一公布的德黑兰选区结果对保守派是个打击，但由于伊朗实施政教合一的政治体制，保守派仍保有决定性权力。
此次未能获选连任的议员中，多数对伊核协议持强烈反对立场。
“这次选举可能是伊朗历史上的转折点，”改革派报纸Mardomsalari发表社论称。该报主编Mostafa Kavakebian赢得德黑兰地区议席。
“这次选举的最大成果是改革派回归执政体系……他们不会再被称为煽动叛乱者或是渗透者。”他说道，暗指指责改革派与西方有关联的强硬派。
德黑兰选区最终结果显示，德黑兰地区专家会议16个席位中，鲁哈尼及其中立派和温和派盟友占据15席。伊朗最高领袖由专家会议选出，专家会议在全国共有88个席位。
内政部长法兹里（Abdolreza Rahmani Fazli）公布的选举结果显示，改革派候选人赢得德黑兰选区所有30个议会席位，原先仅有两席。
但改革派在首都以外地区的收获相对有限，保守派仍在专家会议和议会拥有很多席位。
路透基于目前已公布的官方选举结果计算显示，鲁哈尼阵营和独立派在全国议会选举中表现不俗，改革派赢得30%议席，保守派和独立派分别赢得40%和17%议席，另有13%议席需在4月底通过再次选举确定。
分析人士称，大量独立派当选可能意义重大，他们可能跨越意识形态界线与鲁哈尼政府合作。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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