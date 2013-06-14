哈梅内伊呼吁伊朗民众参与总统选举

韩国法院将举行听证会 以决定是否逮捕前总统朴槿惠（更新版）
路透首尔3月27日 - 韩国一法院周四将举行听证会，以决定是否逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠，若遭逮捕，在调查她涉嫌受贿及滥用总统权力罪名期间，她可能被羁押长达20天。
路透迪拜6月14日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周五呼吁大家参与总统选举投票，并表示对美国所称的投票不公平一说“不屑一顾”。
“重要的是所有人都参与。”哈梅内伊在国家电视台上发表现场讲话称，并投出了他的选票。
“我们亲爱的国民应该高兴而热烈地（投票），明白国家的命运掌握在他们手中，国家的幸福依赖他们。”
周五的选举是伊朗2009年以来首次总统选举。2009年，艾哈迈迪内贾德赢得有争议的总统选举，引发数月的动乱。
哈梅内伊嘲笑西方国家对伊朗此次选举可信度的担忧。
“我近期听说美国国家安全委员会有人说‘我们不接受伊朗的选举’，我们对此不屑一顾。”哈梅内伊说道。
“在候选人中……我有我的选择。我没有告诉任何人（我的票投给了谁），即使是我的家人这样亲近的人都不知道。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔3月27日 - 韩国一法院周四将举行听证会，以决定是否逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠，若遭逮捕，在调查她涉嫌受贿及滥用总统权力罪名期间，她可能被羁押长达20天。
路透贝尔法斯特3月26日 - 北爱尔兰正在磋商组建新政府两大政党周日称，谈判已无果而终，北爱尔兰可能会因此进行新的选举，或是重新由英国政府直接管辖。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。