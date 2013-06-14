哈梅内伊呼吁伊朗民众参与总统选举

路透迪拜6月14日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周五呼吁大家参与总统选举投票，并表示对美国所称的投票不公平一说“不屑一顾”。

“重要的是所有人都参与。”哈梅内伊在国家电视台上发表现场讲话称，并投出了他的选票。

“我们亲爱的国民应该高兴而热烈地（投票），明白国家的命运掌握在他们手中，国家的幸福依赖他们。”

周五的选举是伊朗2009年以来首次总统选举。2009年，艾哈迈迪内贾德赢得有争议的总统选举，引发数月的动乱。

哈梅内伊嘲笑西方国家对伊朗此次选举可信度的担忧。

“我近期听说美国国家安全委员会有人说‘我们不接受伊朗的选举’，我们对此不屑一顾。”哈梅内伊说道。

“在候选人中……我有我的选择。我没有告诉任何人（我的票投给了谁），即使是我的家人这样亲近的人都不知道。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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