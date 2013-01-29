伊朗大选前镇压媒体 十几名记者被捕

路透迪拜1月28日（记者 Yeganeh Torbati） - 伊朗媒体报导称，伊朗当局过去两天逮捕了十几名记者，称其与“反革命”媒体机构有联系。此举似乎是当局对媒体进行的统一镇压。

随着6月总统大选临近，伊朗领导层似乎在加紧对媒体的控制，以防2009年选举过后的大范围示威重演。

迈赫尔通讯社（Mehr）周日晚些时候报导称，Arman、Bahar、Etemaad、Shargh及Aseman weekly等支持改革的报纸，以及聚焦经济话题的ILNA劳动新闻社的记者周日遭逮捕，理由是他们与波斯语的“反革命”媒体机构合作。

在伊朗，反革命意味着反对伊朗的领导层和1979年的伊斯兰革命。

目前尚不知道被捕记者的具体人数，法斯通讯社（Fars）称约有11名记者在周日被捕。一些媒体还报导称，是司法机关下令逮捕这些记者的。此外，反对派网站Kaleme称，Bahar和ILNA各有一名记者周六被捕。

法斯通讯社周一晚些时候报导称，又有两名记者被捕，报导提到了这两位男性记者的姓名，但未指明他们的工作单位。

伊朗当局的最新镇压举动似乎不只针对支持改革的媒体机构，持保守观点的网站Tabnak也在周日被德黑兰检察长办公室（Tehran prosecutor's office）下令关闭。

倡导新闻自由的记者无国界周一呼吁“立即无条件释放当前在伊朗被捕的所有记者”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。