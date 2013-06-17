东西方对鲁哈尼将缓和伊朗与敌国关系均不抱太高希望

路透伦敦6月15日（记者 Andrew Roche） - 鲁哈尼当选为伊朗的新一任总统令该国的敌国和盟友心怀一线希望，他们期望这位温和的牧师能修复伊朗与很多国家的关系，但是他们对此的怀疑却更严重。

华府表示，愿与伊朗进行接触，就伊朗核项目找到“外交解决方案”。

白宫发表声明称，“我们尊重伊朗人民的投票结果，并祝贺他们在政治进程中的参与，以及他们展现自己声音的勇气。”

“我们希望伊朗政府将听从伊朗人民的意愿，作出负责任的选择，为所有伊朗人创造一个更美好的未来。”

以色列官员的反应则较为冷淡。以色列后方防卫部部长吉拉德·埃丹（Gilad Erdan）表示，选择一位看似温和派人士当总统只是让伊朗在推进核项目上能更容易地赢得时间。

阿拉伯世界对鲁哈尼当选反应也较为谨慎。目前阿拉伯世界里逊尼派穆斯林与什叶派穆斯林的冲突在不断加剧，尤其是叙利亚。以什叶派为主的伊朗支持叙利亚政府打击以逊尼派为主的反对派。

叙利亚反对派活动人士认为鲁哈尼的当选几乎不会带来变革希望。

无论是伊朗的盟友，还是其敌国，它们似乎均认同鲁哈尼的当选将不会在外交政策上带来根本性变化。

不过英国呼吁鲁哈尼带领伊朗走上一条不同的道路：解决国际社会对其核问题的担忧；推动与国际社会的建设性关系；改善伊朗的政治和人权状况。

法国外长法比尤斯称，“国际社会对伊朗抱有很高的期望，尤其是在伊朗核项目和其在叙利亚问题的参与方面。”

欧盟外交政策专员凯瑟琳·阿什顿称，“我仍坚决致力于与伊朗新领导层合作，以期在核问题上迅速达成外交解决方案。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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