伊朗选举中鲁哈尼及盟友形势有利 改革进程有望加快

路透德黑兰2月28日（记者 Samia Nakhoul） - 伊朗总统鲁哈尼及其盟友在选举中形势有利，预示伊朗可能加快摆脱在国际社会的孤立状态，而鲁哈尼的重要盟友拉夫桑贾尼呼吁长期占主导地位的强硬派接受选民要求其让位的现实。

分析人士认为此次议会与专家会议选举可能成为伊朗的转折点，伊朗8000万人口中近60%在30岁以下，在国际社会解除对伊朗制裁后，他们渴望与外界接触。

在周五的选举中，温和派和独立派人士的优势在德黑兰选举中最为明显，这暗示产生的新议会可能对实用主义者鲁哈尼更为友好。

鲁哈尼的首要盟友拉夫桑贾尼敦促强硬派不要挡路。

“没人能阻挡大多数人民的意愿，无论是谁，人民不想要的，就得让位。”他在Twitter上发帖称，他指的是290席的议会选举和88席的专家会议选举。

目前主导两个机构的强硬派若控制力削弱，可能有助鲁哈尼推动伊朗在外贸和投资方面进一步开放。

伊朗最高领导人哈梅内伊在选举后发表的首次讲话中，赞扬了此次选举的民众高度参与，但未就选举结果发表直接看法。

不过他在声明中谈到他希望新选出机构呈现的价值观，暗示这些机构不应受到西方影响。

伊斯兰革命卫队亦发表声明称赞选举参与度，暗示接受选举结果，但也表明希望看到反美立场。

从周日发布的初步选举结果看，改革派支持的候选人有望赢得德黑兰的全部30个议席。

另据周六发布的初步选举结果，鲁哈尼和拉夫桑贾尼在专家会议选举中领先。（完）