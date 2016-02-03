伊朗呼吁就能源问题与俄国、伊拉克和委内瑞拉加强合作--RIA

路透莫斯科2月3日 - 俄新社(RIA)周三引述伊朗最高领导人哈梅内伊的高级顾问韦拉亚提(Ali Akbar Velayati)的话称，伊朗呼吁在能源方面与俄罗斯、伊拉克和委内瑞拉形成更密切联系。

“在能源方面，伊朗和俄罗斯应该不存在竞争，必须与对方展开合作，”韦拉亚提在访问莫斯科时称。“我们的立场是，伊朗、俄罗斯、委内瑞拉和伊拉克等国家，...应该就能源市场进行更多接触和磋商。”(完)