伊朗呼吁就能源问题与俄国、伊拉克和委内瑞拉加强合作--RIA

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透莫斯科2月3日 - 俄新社(RIA)周三引述伊朗最高领导人哈梅内伊的高级顾问韦拉亚提(Ali Akbar Velayati)的话称，伊朗呼吁在能源方面与俄罗斯、伊拉克和委内瑞拉形成更密切联系。
“在能源方面，伊朗和俄罗斯应该不存在竞争，必须与对方展开合作，”韦拉亚提在访问莫斯科时称。“我们的立场是，伊朗、俄罗斯、委内瑞拉和伊拉克等国家，...应该就能源市场进行更多接触和磋商。”(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
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商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。