欧盟不会制裁伊朗石油出口--伊朗

日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
路透德黑兰12月11日电（记者 Parisa Hafezi/Ramin Mostafavi）---伊朗石油部长Rostam Qasemi周日称，欧盟肯定不会对伊朗石油出口进行制裁，因制裁将损害全球原油市场。
欧盟领导人周五呼吁在1月底以前对伊朗施加更多制裁，从而增加对伊朗核项目的压力。
"我们的政策是稳定地向欧洲供应石油......伊朗是主要产油国，对伊朗的石油出口进行制裁将损害全球市场。"Qasemi在记者会上表示。
上周欧盟外长同意对伊朗能源、运输和银行业采取新的制裁措施。
伊朗已遭受四轮联合国制裁和国际制裁，因其拒绝放弃核项目。
伊朗当局称，制裁对伊朗经济没有影响，并拒绝联合国安理会提出的停止核项目的要求。
"寻找替代欧洲石油市场的其他市场对我们来说没有问题。"Qasemi表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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