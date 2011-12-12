欧盟不会制裁伊朗石油出口--伊朗

路透德黑兰12月11日电（记者 Parisa Hafezi/Ramin Mostafavi）---伊朗石油部长Rostam Qasemi周日称，欧盟肯定不会对伊朗石油出口进行制裁，因制裁将损害全球原油市场。

欧盟领导人周五呼吁在1月底以前对伊朗施加更多制裁，从而增加对伊朗核项目的压力。

"我们的政策是稳定地向欧洲供应石油......伊朗是主要产油国，对伊朗的石油出口进行制裁将损害全球市场。"Qasemi在记者会上表示。

上周欧盟外长同意对伊朗能源、运输和银行业采取新的制裁措施。

伊朗已遭受四轮联合国制裁和国际制裁，因其拒绝放弃核项目。

伊朗当局称，制裁对伊朗经济没有影响，并拒绝联合国安理会提出的停止核项目的要求。

"寻找替代欧洲石油市场的其他市场对我们来说没有问题。"Qasemi表示。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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