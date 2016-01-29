伊朗总统称叙利亚的主要问题是恐怖主义

路透巴黎1月28日（记者 John Irish） - 伊朗总统鲁哈尼周四称，叙利亚的前途未来必须由叙利亚人民决定，叙利亚的主要问题是打击恐怖主义，而非由谁来掌管国家。

鲁哈尼在访问法国期间还表示，伊朗会遵守在伊核协议中所作的承诺，但主要大国也须遵守他们的承诺。这是伊朗总统自1999年以来首次对法国进行正式访问。

全球外交人士目前正在努力安排两年来的首次涉叙和谈，以试图结束叙利亚内战。

以什叶派穆斯林人口为主的伊朗是叙利亚总统阿萨德的坚实盟友，而欧洲国家支持叙利亚逊尼派穆斯林反对力量，希望阿萨德下台。

“叙利亚的前途未来由叙利亚人民决定。”在同法国总统奥朗德举行新闻发布会时，鲁哈尼被问及他是否愿在阿萨德的前途命运问题上作出妥协时说道。

“眼下，叙利亚的问题并非有关人民的问题，而是恐怖主义、‘伊斯兰国’以及从该组织购买石油的人，这些人也是向他们（‘伊斯兰国’）提供武器及政治支持的人。”（完）