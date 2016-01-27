伊朗总统称推动中东经济增长有助于击败极端主义

路透罗马1月26日（记者 Steve Scherer/Antonella Cinelli） - 伊朗总统鲁哈尼称，中东经济增长对击败极端主义至关重要，并提议将伊朗作为地区贸易枢纽和稳定支柱。

鲁哈尼正在对意大利和法国进行为期四天的访问，以寻求重建伊朗与西方国家的关系。大约两周前，随着伊核协议的实施，针对伊朗的金融制裁被解除。

意大利周一宣布了与伊朗的一些商业协议，涉及金额约170亿欧元（184亿美元）。法国也会与伊朗达成重大协议，表明欧盟国家急欲抓住同伊朗外交关系回暖的机会。

鲁哈尼称，希望意大利总理伦齐（Matteo Renzi）在接下来的几个月前往访问伊朗，以帮助加强双边经济联盟。

“我们欢迎投资，欢迎技术，愿意打造新的出口市场。”鲁哈尼在访问意大利的第二天在一个商业论坛上称。他还称，经历多年的限制和困难后，伊朗有发展自身经济的雄心壮志。

晚些时候，鲁哈尼同罗马教皇方济各在后者的私人书房进行了40分钟的会面。会面期间，教皇方济各呼吁鲁哈尼与其他中东国家合作，以促进该地区和平，抑制恐怖主义蔓延，打击军火叛卖活动。

“如果我们想打击世界上的极端主义，如果我们想打击恐怖活动，摆在我们面前的一条道路是推动经济增长并提供就业。经济缺乏增长催生了恐怖主义力量，失业造就了恐怖分子。”鲁哈尼说道。（完）