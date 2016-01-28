伊总统鲁哈尼称伊美关系能否改善取决于美方

路透罗马1月27日（记者 Crispian Balmer） - 伊朗总统鲁哈尼周三称，若没有伊朗的帮助，美国无法解决中东地区的任何问题，美国应放弃对伊朗的“敌对”立场。

鲁哈尼访欧期间还抨击了沙特，称沙特在邻国也门的军事行动是失败的。

鲁哈尼正对意大利和法国进行共为期四天的访问，继伊核协议达成且相关对伊制裁解除后，希望改善伊朗的国际形象。

欧洲企业争取与伊朗签署商业协议之际，美国仍保留了一些对伊朗的制裁措施，指责伊朗资助美国眼中的恐怖组织，两国关系仍相对生硬。

“伊朗和美国实现友好关系是可能的。但关键在于美国，而非伊朗。”鲁哈尼在记者会上说道。他表示乐于看到美国商人到伊朗做生意。

他表示：“我希望美国放下敌意，改弦更张，但美国国内存在一些问题，没有统一的声音。”他指出，犹太复国主义游说势力在美国有非常大的影响力。

他反驳了有关伊朗资助恐怖组织的指责，称“伊朗是个反对恐怖主义、打击恐怖主义的国家，这很明确。”

“美国非常清楚，若没有伊朗的影响力或表态，美国在重要的（中东）地区问题上会一事无成，”鲁哈尼通过翻译讲道。（完）