伊总统鲁哈尼称伊美关系能否改善取决于美方

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马1月27日 - 伊朗总统鲁哈尼周三称，若没有伊朗的帮助，美国无法解决中东地区的任何问题，美国应放弃对伊朗的“敌对”立场。
鲁哈尼访欧期间还抨击了沙特，称沙特在邻国也门的军事行动是失败的。
鲁哈尼正对意大利和法国进行共为期四天的访问，继伊核协议达成且相关对伊制裁解除后，希望改善伊朗的国际形象。
欧洲企业争取与伊朗签署商业协议之际，美国仍保留了一些对伊朗的制裁措施，指责伊朗资助美国眼中的恐怖组织，两国关系仍相对生硬。
“伊朗和美国实现友好关系是可能的。但关键在于美国，而非伊朗。”鲁哈尼在记者会上说道。他表示乐于看到美国商人到伊朗做生意。
他表示：“我希望美国放下敌意，改弦更张，但美国国内存在一些问题，没有统一的声音。”他指出，犹太复国主义游说势力在美国有非常大的影响力。
他反驳了有关伊朗资助恐怖组织的指责，称“伊朗是个反对恐怖主义、打击恐怖主义的国家，这很明确。”
“美国非常清楚，若没有伊朗的影响力或表态，美国在重要的（中东）地区问题上会一事无成，”鲁哈尼通过翻译讲道。(完)
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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