伊朗称不久将向部分国家停止供油

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透德黑兰1月29日电（记者 Parisa Hafezi/Ramin Mostafavi）---伊朗周日表示，不久将停止向部分国家出口石油，但推迟了议会有关向欧盟中止出口石油的讨论。
联合国核专家周日起访问伊朗，伊朗表示对此持乐观态度，但也警告监察员要“专业”，否则伊朗将减少与国际原子能机构（IAEA）在核问题方面的合作。
代表团将努力推进伊朗核争端的解决。伊朗称，其核项目用於发电，但西方怀疑，伊朗计划制造核武器。
伊朗与西方的紧张关系本月升级。美国和欧盟向伊朗实施了迄今最严厉的制裁，希望借此迫使伊朗提供更多有关其核项目的信息。制裁措施直接针对伊朗石油出口。
伊朗石油部长加塞米（Rostam Qasemi）称，伊朗将通过实施制裁应战西方制裁，不久将停止向部分国家供油。
加塞米并未透露这些国家的具体名字，但不到一周前，欧盟27国成员已就7月1日起禁运伊朗石油达成协议。
伊朗议会能源委员会发言人侯赛尼（Emad Hosseini）对伊朗迈赫尔通讯社（Mehr）表示，“目前没有已经制定的议案，也没有递交议会。这不过是大家的一个想法，我们将认真讨论，得出结论。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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