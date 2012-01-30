伊朗称不久将向部分国家停止供油

路透德黑兰1月29日电（记者 Parisa Hafezi/Ramin Mostafavi）---伊朗周日表示，不久将停止向部分国家出口石油，但推迟了议会有关向欧盟中止出口石油的讨论。

联合国核专家周日起访问伊朗，伊朗表示对此持乐观态度，但也警告监察员要“专业”，否则伊朗将减少与国际原子能机构（IAEA）在核问题方面的合作。

代表团将努力推进伊朗核争端的解决。伊朗称，其核项目用於发电，但西方怀疑，伊朗计划制造核武器。

伊朗与西方的紧张关系本月升级。美国和欧盟向伊朗实施了迄今最严厉的制裁，希望借此迫使伊朗提供更多有关其核项目的信息。制裁措施直接针对伊朗石油出口。

伊朗石油部长加塞米（Rostam Qasemi）称，伊朗将通过实施制裁应战西方制裁，不久将停止向部分国家供油。

加塞米并未透露这些国家的具体名字，但不到一周前，欧盟27国成员已就7月1日起禁运伊朗石油达成协议。

伊朗议会能源委员会发言人侯赛尼（Emad Hosseini）对伊朗迈赫尔通讯社（Mehr）表示，“目前没有已经制定的议案，也没有递交议会。这不过是大家的一个想法，我们将认真讨论，得出结论。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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