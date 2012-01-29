伊朗下周或主动停止对欧盟石油出口

路透德黑兰1月27日电（记者 Robin Pomeroy/Hashem Kalantari）---伊朗周五警告称下周可能停止对欧盟国家的石油出口，针对欧盟实施的石油禁运制裁，伊朗决定以牙还牙，与西方国家就核问题展开角力。

伊朗政府周日将接待来访的联合国核视察人员，双方并举行为期三天的会谈，或许希望以此缓解外交压力，并争取公众支持。

西方外交官预计，伊朗与国际原子能机构（IAEA）恢复会谈眼下难以达成有利於西方意愿的结果。

伊朗议员周五表示，议会可能於周日投票决定最早于下周停止对欧盟石油出口，以此反制欧盟。欧盟将於7月开始实施对伊朗的石油禁运令。

依赖伊朗石油供应的希腊和意大利炼厂将陷入困境。深受经济危机困扰的希腊，其进口石油中超过半数来自伊朗。但是分析师预计阿拉伯产油国将能填补供应缺口，不支持西方石油禁运的中国和其他亚洲国家的需求意味着，全球石油供应或许仅会被分流，而非减少。

伊朗半官方的Fars通讯社援引议会伊朗议会安全委员会副主席伊布拉西姆（Hossein Ibrahimi）的说法称，“周日，议会将必须批准一项‘双重紧要’法案，要求从下周开始停止对欧洲出口伊朗石油。”

议会能源委员会成员侯赛尼-萨德尔（Moayed Hosseini-Sadr）称，如果伊朗议会通过禁运令，将会立即生效，不会像欧盟那样延迟行动。欧盟对伊朗石油禁运7月1日才开始生效。

“如果议员们就停止向欧洲供应石油达成共识，议会将毫不迟疑。”侯赛尼-萨德尔称，“欧洲国家必将深感意外，并感受到伊朗的强大力量。”

欧盟占伊朗2011年第三季度石油出口的25%。但中国、印度和其他国家已经明确表示渴望得到任何来自伊朗的额外石油供应。不过，美国财政部采取的制裁措施也增加了进口国向供应方的支付难度。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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