伊朗5月出口西方石油大增 逼近出口亚洲水准

路透新德里6月9日 - 一名熟知伊朗石油出口的消息人士表示，5月伊朗出口西方的石油激增至2016年初制裁解除以来新高，几乎赶上出口至亚洲的数量。

伊朗自2016年来一直在增加产量，以重新从沙特与伊拉克等竞争对手手中夺回流失的市场份额。

制裁期间许多亚洲国家持续向伊朗购油，不过许多西方国家则是暂停自伊朗进口，导致伊朗整体出口量腰斩至最低仅剩100万桶/日。

消息人士对路透表示，伊朗上月向包括土耳其在内的欧洲国家出口约110万桶/日，几乎达到制裁前水平，而且仅略低于出口亚洲的120万桶/日水准。

路透计算显示，伊朗上月对亚洲的出口量创下2016年2月来最低水平。

消息人士称，由于韩国与日本增加凝析油的采购，减少购买石油，因此伊朗对亚洲的出口量下滑。由于事涉机密，这位消息人士不愿具名。

伊朗5月整体石油产量总计达到390万桶/日。

伊朗石油出口亚洲图表 tmsnrt.rs/2cNidjY

伊朗石油产量图表 tmsnrt.rs/2siGlCb

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