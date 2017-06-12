伊朗5月出口西方石油大增 逼近出口亚洲水准

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新德里6月9日 - 一名熟知伊朗石油出口的消息人士表示，5月伊朗出口西方的石油激增至2016年初制裁解除以来新高，几乎赶上出口至亚洲的数量。
伊朗自2016年来一直在增加产量，以重新从沙特与伊拉克等竞争对手手中夺回流失的市场份额。
制裁期间许多亚洲国家持续向伊朗购油，不过许多西方国家则是暂停自伊朗进口，导致伊朗整体出口量腰斩至最低仅剩100万桶/日。
消息人士对路透表示，伊朗上月向包括土耳其在内的欧洲国家出口约110万桶/日，几乎达到制裁前水平，而且仅略低于出口亚洲的120万桶/日水准。
路透计算显示，伊朗上月对亚洲的出口量创下2016年2月来最低水平。
消息人士称，由于韩国与日本增加凝析油的采购，减少购买石油，因此伊朗对亚洲的出口量下滑。由于事涉机密，这位消息人士不愿具名。
伊朗5月整体石油产量总计达到390万桶/日。
伊朗石油出口亚洲图表 tmsnrt.rs/2cNidjY
伊朗石油产量图表 tmsnrt.rs/2siGlCb
(完)
(编译 陈宗琦；审校 王颖)
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路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。