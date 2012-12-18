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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 18日 星期二 11:25 BJT

伊朗称必须与全球大国结束核谈僵局

据伊朗媒体报导，该国外长萨利希周一表示，在伊朗核计划问题上必须找到适当方式化解与大国僵持局面，但他没有就如何达成这一目标提出新计划。伊朗和六大国已经表示，准备再次寻求谈判解决伊核问题的方案。六大国包括美国、俄罗斯、法国、中国、英国和德国。路透

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