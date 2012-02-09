欧美制裁导致伊朗食品进口受阻

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透吉隆坡/德黑兰2月8日电（记者 Niluksi Koswanage/Parisa Hafezi）---国际交易商称，伊朗遭遇大米、食用油和其他生活必需品采购困难，凸显新一轮制裁引发的严重後果。
商品交易商称，美国年初对伊朗实施的新一轮金融制裁，对伊朗进口采购和石油出口收支造成巨大影响。
伊朗否认制裁对本国经济造成严重影响，但是路透近期对全球商品交易商的调查显示，伊朗进口面临严重中断。伊朗社会已经感受到实质性影响，日常食品价格大幅上涨。
丹麦马士基集团(MAERSKb.CO)周三称，因为欧盟对伊朗实施制裁，该公司已经暂停新的与伊朗石油相关的货物运输。
亚洲交易商周二对路透表示，马来西亚棕榈油出口商因无法得到货款，已经停止向伊朗销售。
周一有消息称，伊朗已经无法向印度支付大米货款。上周另有报导称，乌克兰对伊朗的玉米出口已几乎减半。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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