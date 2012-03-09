伊朗称不会就浓缩铀权利进行谈判

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透巴黎3月8日电（记者 John Irish）---伊朗驻法国大使亚哈尼（Ali Ahani）称，伊朗对与世界大国间进行的新一轮核谈判持乐观态度，但指出该国不会就其浓缩铀权利进行谈判。
欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿（Catherine Ashton）周二称，应当试着重启停滞一年有余的谈判，以缓和外界对伊朗正在研发核武器的疑虑。阿什顿将代表六大国，领衔与伊朗展开未来谈判。
亚哈尼在巴黎接受路透采访时说：“我们不得不试着通过对话解决它们（问题）并达成妥协。依我看，现在最好不要提前对这些谈判下结论。”
他称，所有各方必须以求实态度对待谈判，主要大国不应当对伊朗的核活动感到担忧。
“将伊朗视为负责任的国家和核不扩散条约的签约国，认为（伊朗）坚持使用这样的技术仅为了和平及民用目的，继续铀浓缩活动也是为了民用，从这样的角度出发，才有助於走出当前的现状。”
亚哈尼曾担任过伊朗副外长，当问及谈判是否可能涉及减少、甚至中断铀浓缩活动时，他的回答是：“不可能”。
美国、中国、俄罗斯、法国、德国和英国六国周四呼吁伊朗允许国际原子能机构（IAEA）的核查人员参观该国一处军事基地。IAEA称，伊朗可能在该基地进行与核武器相关的研发工作。
亚哈尼称，伊朗已经准备允许国际核查人员进入该基地，目前正在与IAEA敲定相关内容以确定参观形式。
“伊朗已经决定允许（核查人员）进入该地及其他地区，”他说。
IAEA去年报告披露的情报显示，伊朗在进行组装核武器所需技术手段的研究活动。
随後更有消息显示，伊朗已经在帕琴（Parchin）基地建造了供核爆测试的一个大型燃料槽，IAEA称“这是伊朗可能进行武器研发的一个重要征兆”。
亚哈尼称，核查人员此前已经两次参观该基地，他们并没有发现问题，但美国还是向IAEA施压要求重新检查。
以色列和美国曾威胁伊朗称，会将军事攻打作为阻止该国获得核武器的最後手段。
亚哈尼表示，他认为以色列不会对伊朗发动空袭，原因是这对地区和全球带来的後果无法预测。
“我们根本就不相信他们（会发动攻击），但我们也做好了防御的一切准备，”今年50岁的亚哈尼说道。
“我们认为以色列不会走这个方向，因为这会对以色列、地区以及全球带来严重後果。此类军事行动的後果无法预测，而且会是灾难性的。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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