伊朗称不会就浓缩铀权利进行谈判

路透巴黎3月8日电（记者 John Irish）---伊朗驻法国大使亚哈尼（Ali Ahani）称，伊朗对与世界大国间进行的新一轮核谈判持乐观态度，但指出该国不会就其浓缩铀权利进行谈判。

欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿（Catherine Ashton）周二称，应当试着重启停滞一年有余的谈判，以缓和外界对伊朗正在研发核武器的疑虑。阿什顿将代表六大国，领衔与伊朗展开未来谈判。

亚哈尼在巴黎接受路透采访时说：“我们不得不试着通过对话解决它们（问题）并达成妥协。依我看，现在最好不要提前对这些谈判下结论。”

他称，所有各方必须以求实态度对待谈判，主要大国不应当对伊朗的核活动感到担忧。

“将伊朗视为负责任的国家和核不扩散条约的签约国，认为（伊朗）坚持使用这样的技术仅为了和平及民用目的，继续铀浓缩活动也是为了民用，从这样的角度出发，才有助於走出当前的现状。”

亚哈尼曾担任过伊朗副外长，当问及谈判是否可能涉及减少、甚至中断铀浓缩活动时，他的回答是：“不可能”。

美国、中国、俄罗斯、法国、德国和英国六国周四呼吁伊朗允许国际原子能机构（IAEA）的核查人员参观该国一处军事基地。IAEA称，伊朗可能在该基地进行与核武器相关的研发工作。

亚哈尼称，伊朗已经准备允许国际核查人员进入该基地，目前正在与IAEA敲定相关内容以确定参观形式。

“伊朗已经决定允许（核查人员）进入该地及其他地区，”他说。

IAEA去年报告披露的情报显示，伊朗在进行组装核武器所需技术手段的研究活动。

随後更有消息显示，伊朗已经在帕琴（Parchin）基地建造了供核爆测试的一个大型燃料槽，IAEA称“这是伊朗可能进行武器研发的一个重要征兆”。

亚哈尼称，核查人员此前已经两次参观该基地，他们并没有发现问题，但美国还是向IAEA施压要求重新检查。

以色列和美国曾威胁伊朗称，会将军事攻打作为阻止该国获得核武器的最後手段。

亚哈尼表示，他认为以色列不会对伊朗发动空袭，原因是这对地区和全球带来的後果无法预测。

“我们根本就不相信他们（会发动攻击），但我们也做好了防御的一切准备，”今年50岁的亚哈尼说道。

“我们认为以色列不会走这个方向，因为这会对以色列、地区以及全球带来严重後果。此类军事行动的後果无法预测，而且会是灾难性的。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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