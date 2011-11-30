法国希望对伊朗采取极端严厉制裁

路透巴黎11月30日电---法国外交部长阿兰‧朱佩(Alain Juppe)日前在接受l'Express杂志采访时称，法国正在努力促成足够严厉的国际制裁，使伊朗政府因核问题陷於瘫痪。

朱佩表示，美国和英国开始实施的对伊朗央行和石油出口的制裁是正确的方法，但是更广泛的国际行动进展缓慢。