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时事要闻 | 2011年 11月 30日 星期三 17:35 BJT

法国希望对伊朗采取极端严厉制裁

路透巴黎11月30日电---法国外交部长阿兰‧朱佩(Alain Juppe)日前在接受l'Express杂志采访时称，法国正在努力促成足够严厉的国际制裁，使伊朗政府因核问题陷於瘫痪。

朱佩重申，法国认为对伊朗动武将导致"无法挽回"的破坏，引发中东局势"灾难性後果"。

朱佩表示，美国和英国开始实施的对伊朗央行和石油出口的制裁是正确的方法，但是更广泛的国际行动进展缓慢。

"法国呼吁采取大规模制裁，包括冻结该国央行资产和禁止石油出口，将伊朗现政权置于瘫痪。"朱佩称。

"我们希望达成共识，由此将压力加到最大。我们不能放纵伊朗。"（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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