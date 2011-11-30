法国希望对伊朗采取极端严厉制裁

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透巴黎11月30日电---法国外交部长阿兰‧朱佩(Alain Juppe)日前在接受l'Express杂志采访时称，法国正在努力促成足够严厉的国际制裁，使伊朗政府因核问题陷於瘫痪。
朱佩重申，法国认为对伊朗动武将导致"无法挽回"的破坏，引发中东局势"灾难性後果"。
朱佩表示，美国和英国开始实施的对伊朗央行和石油出口的制裁是正确的方法，但是更广泛的国际行动进展缓慢。
"法国呼吁采取大规模制裁，包括冻结该国央行资产和禁止石油出口，将伊朗现政权置于瘫痪。"朱佩称。
"我们希望达成共识，由此将压力加到最大。我们不能放纵伊朗。"（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。