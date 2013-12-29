伊朗与六大国将重启谈判 完善日内瓦协议细节

特朗普领导的美国新政府誓言将阻止中国占据南海岛屿
路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
路透布鲁塞尔/安卡拉12月27日 -伊朗和全球六大主要国家的专家周一将齐聚日内瓦，就如何展开上月达成的里程碑式核协议继续磋商，他们希望在协议生效之前能解决许多的技术性问题。
欧盟外交政策负责人阿斯顿的发言人称，目前谈判计划持续一天。
自伊朗11月24日同意限制其最敏感的核工程以来，已经进行了两轮谈判。
核问题专家需要商定协议何时予以执行，并使欧盟和美国放松对伊朗的经济制裁。
谈判的关键障碍似乎在于，在解除部分制裁之前，西方国家将预先获得哪些信息，可断定伊朗达到了协议要求。
其他未解决的问题涉及具体怎样放宽制裁、以及伊朗做出让步的实际细节。
六大国的外交官称，希望到1月下半月，协议能完全落实。
谈判的重启处于一个敏感时期。伊朗的强硬派反对上月达成的日内瓦协议，称之为政府向“美国压力投降”。
一个由100名伊朗强硬派议员组成的团体正发起一项议案，责成政府在美国对伊实施新制裁时将铀浓缩纯度提高至60%。在这个水平如果继续浓缩，将能够生产可用于原子弹的材料。
目前还不清楚这个议案是否会在该国拥有290席的议会讨论，因为伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah AliKhamenei)重申支持日内瓦谈判。如果议案在议会通过，还需要经过一个宪法监督机构的批准才能成为法律。
伊朗议员称这个议案是对“美国敌意措施”的回应。他们指的是上周26名美国参议员牵头通过一项立法，规定如果伊朗不遵守日内瓦协议，将对其实施新制裁。
为了安抚国内的强硬派人士，伊朗核问题首席谈判代表、原子能组织主席萨利希(Ali AkbarSalehi)称，伊朗通过建设新一代的离心机，正在测试效率更高的铀浓缩技术。
伊朗原子能组织发言人在12月7日宣布，更先进的新一代离心机的初步测试已经完成。
伊朗驳斥了西方对其核工程具有军事目的的担忧，称其在发电和医学研究方面需要用到核能。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
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