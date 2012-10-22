土耳其东部输气管爆炸 致28人受伤

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透安卡拉10月19日电（记者 Orhan Coskun）---土耳其官员周五称，土耳其东部一条运送伊朗天然气的管道遭不明分子袭击爆炸，造成一辆路过军车上的28名士兵受伤，天然气输送中断。
这条输气管因之前袭击恢复输气还不到一周时间。爆炸发生在土耳其阿勒省（Agri）Eleskirt镇，尚不清楚经这条管道的输气何时能恢复。
阿勒省一位官员告诉路透：“昨日深夜，这条管道遭不明分子破坏起火，在该地区执勤的28名士兵受伤。”
被取缔的库尔德工人党（PKK）武装已经声称对土耳其多起管道袭击事件负责。
该官员称，受伤士兵已被送至当地医院接受治疗，火势也已被扑灭。
因之前一起发生土耳其东部的爆炸袭击，这条输气管曾於10月8日暂停输气，并在一周後恢复输气。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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