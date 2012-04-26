伊朗向中石油下达气田开发最後通牒

路透迪拜4月26日电---伊朗官员周四称，未来30天内，若中方合同商不能兑现伊朗的“最後通牒”，推进南帕尔斯气田（South Pars）项目，伊朗将自行开发该气田第11阶段。

伊朗石油部长加塞米（Rostam Ghasemi）上周提出，在工期拖延32个月後，中国石油天然气集团公司（CNPC）应在一个月内认真启动上述项目。

据伊朗学生通讯社（ISNA）报导，帕尔斯油气公司总经理Musa Souri称：“尽管我们已向中方公司提供了各种机会……我们将给该公司留出最後30天，希望其认真开始工作并购买设备。”

“伊朗为了国家利益，需要迅速完成这一阶段项目。”

记者暂未联系到中石油对此发表评论。

据当地媒体报导称，伊朗此前曾对中石油拖延项目进展提出警告。

Souri称，尽管已对中石油进行了强调和施压，但项目并未按计划推进。Souri表示，伊朗将不会容许中方再次拖延。

许多外国公司因担心受到国际对伊朗制裁的影响，已被迫退出伊朗能源业。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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