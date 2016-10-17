伊朗石油部长称希望很快将天然气产量提高到卡塔尔水平

路透德黑兰10月17日 - 伊朗石油部长尚甘尼周一在参加一场能源会议时表示，伊朗希望在明年初将该国天然气产量提高到卡塔尔的水平。

尚甘尼表示，伊朗的首要任务是发展南部巨大的Pars气田。伊朗在这个地区与卡塔尔共享油气开发。

他还称，三年后伊朗将每日生产400万桶原油并每日生产100万桶凝析油。（完）