伊朗石油部长称希望很快将天然气产量提高到卡塔尔水平

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透德黑兰10月17日 - 伊朗石油部长尚甘尼周一在参加一场能源会议时表示，伊朗希望在明年初将该国天然气产量提高到卡塔尔的水平。
尚甘尼表示，伊朗的首要任务是发展南部巨大的Pars气田。伊朗在这个地区与卡塔尔共享油气开发。
他还称，三年后伊朗将每日生产400万桶原油并每日生产100万桶凝析油。（完）
(编译 高琦 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。