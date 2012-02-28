行业人士称中国继续向伊朗供应汽油

路透迪拜/新加坡2月27日电（记者 Humeyra Pamuk/Luke Pachymuthu）---航运和贸易消息人士称，中国经常性地向伊朗出售汽油，帮助伊朗顶住了制裁压力，但随着紧张局势升级，一些中国企业可能至少得暂时停止向伊朗供应汽油。

消息人士透露，年内迄今，已有约10批船货共35万吨汽油由中国运往伊朗。尽管伊朗是原油生产大国，但该国炼厂老化，很难提供足够的燃料油，严重依赖进口。

五名海湾石油交易商称，经常向伊朗出售汽油的中国企业包括联合石化、珠海振戎和联合石油等。暂时未能联系到这些公司置评。

中国企业成为伊朗的主要汽油供应商，而Vitol和托克等石油贸易商以及大型石油企业迫于制裁压力，已停止与伊朗生意往来。

今年中国料将削减从伊朗进口原油的规模，但仍将是伊朗原油主要买家以及最大贸易夥伴之一。

“中石油1月一直在向伊朗供应（汽油），但目前似乎已经停止。舆论和新制裁措施可能给他们的压力太大了。”一位海湾交易商说。

而另一名交易商称，中石油可能不再作为一个实体向伊朗供应汽油了，但似乎在通过珠海振戎进行贸易。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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