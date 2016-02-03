德国外长力邀伊朗总统：下次欧洲之行请访问德国

路透德黑兰2月3日 - 德国外长施泰因迈尔周三称，他已向伊朗总统鲁哈尼表示，欢迎他下次前往欧洲时访问德国。

施泰因迈尔在德黑兰与鲁哈尼会面后表示，他已请求鲁哈尼“下次欧洲之行记得将德国作为目的地之一”。（完）