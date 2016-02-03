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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 17:53 BJT

德国外长力邀伊朗总统：下次欧洲之行请访问德国

(本文由路透中文网编译提供)

路透德黑兰2月3日 - 德国外长施泰因迈尔周三称，他已向伊朗总统鲁哈尼表示，欢迎他下次前往欧洲时访问德国。

施泰因迈尔在德黑兰与鲁哈尼会面后表示，他已请求鲁哈尼“下次欧洲之行记得将德国作为目的地之一”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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