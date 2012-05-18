谷歌地图弃用“波斯湾” 伊朗威胁将提起诉讼

路透迪拜5月17日电---官方媒体报导称，伊朗外交部周四威胁对谷歌(GOOG.O)采取法律行动，因後者在谷歌地图上弃用“波斯湾”，令伊朗和阿拉伯国家之间的海域没有标记任何名称。

“谷歌无耻地弃用‘波斯湾’名称，是针对伊朗软性战争的煽动性行为，这与历史记载不符，”报导援引伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast的话称。

据报导，他说道，“我们已将对谷歌提起正式诉讼列入议事日程。”

对这条全球重要的油气供应水道的称呼是其周边国家长期以来的敏感问题。伊朗称之为波斯湾，阿拉伯国家则称为阿拉伯湾。在外语中，以两者中任何一个名称进行称呼都会惹恼两方中的一方。

多数普通伊朗人对该水道的名称也很敏感，称历史上一直以“波斯湾”来称呼。Facebook等社交媒体上有大量有关该水道内容的页面。

2010年，伊朗曾威胁禁止航空公司使用伊朗领空，如果他们使用阿拉伯湾而非波斯湾的叫法。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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