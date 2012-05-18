谷歌地图弃用“波斯湾” 伊朗威胁将提起诉讼

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透迪拜5月17日电---官方媒体报导称，伊朗外交部周四威胁对谷歌(GOOG.O)采取法律行动，因後者在谷歌地图上弃用“波斯湾”，令伊朗和阿拉伯国家之间的海域没有标记任何名称。
“谷歌无耻地弃用‘波斯湾’名称，是针对伊朗软性战争的煽动性行为，这与历史记载不符，”报导援引伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast的话称。
据报导，他说道，“我们已将对谷歌提起正式诉讼列入议事日程。”
对这条全球重要的油气供应水道的称呼是其周边国家长期以来的敏感问题。伊朗称之为波斯湾，阿拉伯国家则称为阿拉伯湾。在外语中，以两者中任何一个名称进行称呼都会惹恼两方中的一方。
多数普通伊朗人对该水道的名称也很敏感，称历史上一直以“波斯湾”来称呼。Facebook等社交媒体上有大量有关该水道内容的页面。
2010年，伊朗曾威胁禁止航空公司使用伊朗领空，如果他们使用阿拉伯湾而非波斯湾的叫法。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。