伊朗议员称若原油出口受阻 “绝对会”关闭霍尔木兹海峡

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透德黑兰1月23日电---一名伊朗资深国会议员周一表示,若新的制裁方案阻止其原油出口,将会关闭波斯湾的出入口,重申一个月前官方所曾提出的威胁,当时曾导致油价短暂上涨.
"若伊朗原油销售受到干扰,则肯定会关闭霍尔木兹海峡."国会外交事务及国家安全委员会副主管Mohammad Kossari向半官方媒体Fars表示.(完)
--编译 张明钧;审校 王洋路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。