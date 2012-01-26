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时事要闻 | 2012年 1月 26日 星期四 09:33 BJT

伊朗议员称若原油出口受阻 “绝对会”关闭霍尔木兹海峡

路透德黑兰1月23日电---一名伊朗资深国会议员周一表示,若新的制裁方案阻止其原油出口,将会关闭波斯湾的出入口,重申一个月前官方所曾提出的威胁,当时曾导致油价短暂上涨.

"若伊朗原油销售受到干扰,则肯定会关闭霍尔木兹海峡."国会外交事务及国家安全委员会副主管Mohammad Kossari向半官方媒体Fars表示.(完)

--编译 张明钧;审校 王洋路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

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