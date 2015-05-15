伊朗海军向悬挂新加坡国旗油轮开火 海湾紧张局势升温

伊朗革命卫队海军周四在波斯湾向一艘悬挂新加坡国旗的油轮开火，美国官员称，这看来是伊朗用武力解决过往商船法律纠纷的最新行动。美国白宫、国防部和国务院拒绝证实该事件相关细节，但表示对伊朗的做法感到关切。这次突发事件让船运行业感到紧张，船运行业官员表示，他们预计海上紧张形势还可能继续加剧，从而导致船运费用飙升。 路透