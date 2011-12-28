伊朗海军司令称封锁霍尔木兹海峡"易如反掌"

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透德黑兰12月28日电---伊朗海军司令萨亚里(Habibollah Sayyari)周三在接受伊朗国家电视台Press TV采访时表示，如果伊朗认为有必要，封锁霍尔木兹海峡的输油路线"比喝杯水还容易"。
萨亚里表示："封锁霍尔木兹海峡对伊朗武装部队而言易如反掌……或者像伊朗人说得那样，比喝杯水还容易。"
"但现在，我们无需关闭它，因为我们现在控制着阿曼海，我们可以控制通行问题。"
欧盟外长三周前决定加大对伊朗的制裁力度，以迫使其停止核活动，这令伊朗同西方国家之间的紧张关系升温。
伊朗周二警告称，如果伊朗受到类似制裁，将禁止石油运输通过霍尔木兹海峡。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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