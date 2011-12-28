伊朗海军司令称封锁霍尔木兹海峡"易如反掌"

路透德黑兰12月28日电---伊朗海军司令萨亚里(Habibollah Sayyari)周三在接受伊朗国家电视台Press TV采访时表示，如果伊朗认为有必要，封锁霍尔木兹海峡的输油路线"比喝杯水还容易"。

萨亚里表示："封锁霍尔木兹海峡对伊朗武装部队而言易如反掌……或者像伊朗人说得那样，比喝杯水还容易。"

"但现在，我们无需关闭它，因为我们现在控制着阿曼海，我们可以控制通行问题。"

欧盟外长三周前决定加大对伊朗的制裁力度，以迫使其停止核活动，这令伊朗同西方国家之间的紧张关系升温。

伊朗周二警告称，如果伊朗受到类似制裁，将禁止石油运输通过霍尔木兹海峡。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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