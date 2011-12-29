美国第五舰队称不允许伊朗阻碍海峡

路透德黑兰/迪拜12月28日电（记者 Parisa Hafezi/Humeyra Pamuk）---伊朗威胁将封锁霍尔木兹海峡，美国第五舰队周三称，不会允许该全球石油要道受任何阻碍。

驻扎巴林的第五舰队在邮件中称："任何威胁阻碍国际海峡通航自由的人，明显将自身置于国际社会之外；任何阻碍行为都不会得到容忍。"

伊朗周二称，如果西方对伊朗石油出口进行制裁，伊朗将关闭霍尔木兹海峡，阻断石油运输。

伊朗海军司令萨亚里（Habibollah Sayyari）周三对伊朗英文电视台Press TV表示："封锁霍尔木兹海峡对伊朗武装部队而言易如反掌……或者像伊朗人说得那样，比喝杯水还容易。"

"但现在，我们无需关闭它。"萨亚里目前正率领伊朗海军在该海峡进行为期10天的演习。

分析人士称，伊朗或在霍尔木兹海峡造成破坏，但难与美国第五舰队的火力匹敌。

第五舰队发言人回应路透称，舰队"在该地区保持有强力部署，能阻止或打击破坏稳定的行为"。但该发言人没有提供更多细节。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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