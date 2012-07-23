伊朗军方淡化关闭霍尔木兹海峡威胁

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透迪拜7月23日电---伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）周一援引该国一名军方司令官说法称，只要伊朗还能使用霍尔木兹海峡，就不会关闭这条重要的航道，以缓和伊朗政界人士扬言封锁海峡报复制裁的威胁。
伊朗革命卫队海军副司令官Alireza Tangsiri称：“敌方一再声称，伊朗伊斯兰共和国打算封锁霍尔木兹海峡，但我们想说，根据常识来看，只要伊朗还在使用霍尔木兹海峡，就不会将其封锁。”
伊朗政界人士和官员经常表示，伊朗或封锁霍尔木兹海峡，以回应对伊制裁或军事行动。全球四成海运石油出口经由该海峡。
欧盟对伊朗石油禁运令本月全面生效，伊朗议会正就一项法案进行讨论，以决定是否以关闭霍尔木兹海峡进行报复。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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