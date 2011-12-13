伊朗议员称该国将演习封锁霍尔木兹海峡 军方不予置评

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透德黑兰12月12日电---伊朗议会国家安全委员会一名成员周一称，伊朗军方将演习其封锁霍尔木兹海峡的能力，这是全世界最重要的石油运输航道。不过该消息目前未获官方证实。
议员Parviz Sarvari对ISNA通讯社称："我们不久将举行军事演习，操练如何封锁霍尔木兹海峡。如果世界想要让这个地区不太平，我们就要让世界不太平。"
路透就此接洽了伊朗军方发言人，但对方拒绝置评。
伊朗石油部长上月曾经对半岛电视台称，若未来围绕该国核计划发生任何冲突，该国可能利用石油作为政治工具。
伊朗曾警告称，若遭袭击，将打击以色列和美国在海湾地区的目标。分析人士称，伊朗的报复方式之一，可能就是封锁霍尔木兹海峡。
据美国能源信息署数据，2009年全球经海上运输的石油有三分之一途径霍尔木兹海峡。美国军舰因此在该地区巡逻以确保航运安全。（完）
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。