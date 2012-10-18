伊朗否认策划制造溢油事件封锁霍尔木兹海峡

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透迪拜10月17日电---伊朗媒体Raad News周三报导称，伊朗政府已对关於伊朗革命卫队策划制造环境灾难、迫使国际社会解除制裁的报导予以了否认。
德国《明镜周刊》近日报导称，伊朗革命卫队司令贾法里（Mohammad Ali Jafari）计划通过制造溢油事件，来封锁经霍尔木兹海峡的原油出口。报导还称他们握有关於这项计划的证据。
该周刊报导称，伊朗此举旨在“惩罚”与伊朗敌对的海湾阿拉伯石油出口国，迫使西方国家以暂停金融和贸易制裁为交换条件，请求伊朗协助清理疏通这一运输要道，但该报导未透露消息来源。
《明镜周刊》称，“清理污染只有在伊朗当局提供技术帮助的情况下才可能进行，为此西方国家将不得不至少暂时解除对伊朗的制裁。”
Raad News在其网站援引伊朗伊斯兰武装力量动员队（Basij militia）首脑Mohammed Reza Naqdi的话称：“这些报导显示，西方国家已堕落到不惜用任何方式指责我们的地步。”
“波斯湾是伊朗领海和领土的一部分，污染它也会影响到我们，”他补充说。
伊朗伊斯兰武装力量动员队的官网也刊登了Naqdi的上述言论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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