伊朗拟通过溢油事件封锁霍尔木兹海峡--报导

中国全国人大任命黄奇帆、朱小丹等四人为人大财经委副主任委员
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透柏林10月15日电--- 德国《明镜》周刊（Der Spiegel）报导称，伊朗革命卫队司令贾法里（Mohammad Ali Jafari）起草了一项计划，计划通过在霍尔木兹海峡制造环境灾难，封锁这一海上石油出口，以迫使外界解除针对伊朗的经济制裁。
暂无法独立对该报导进行证实。
《明镜》周刊称，贾法里的计划代号为“浑水”，实施方式将是驾驶一艘油轮在霍尔木兹海峡触礁。该海峡是世界最为重要的水上石油运输通道。
“他们的目的是通过污染事件暂时封锁船运，‘惩罚’敌对伊朗的阿拉伯邻国，迫使西方参与大规模水面清理行动，并可能因此使针对伊朗政府的制裁暂停，”该周刊称。
“清理污染只有在伊朗当局提供技术帮助时才能进行，而这样一来，禁运至少将被暂时取消。”
“伊朗企业，其中某些属於伊朗革命卫队所有，甚至可能从救援行动中获利。”
《明镜》周刊并未指出消息来源，但表示，西方情报机构正研究这一可能情况。该周刊称，该计划目前只需获得伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）的批准就能付诸实施。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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